Tennis: Monfils fait tomber Alcaraz à Cincinnati

C'est la première fois que le Français de 37 ans parvient à battre l'Espagnol plus jeune de 16 ans en trois confrontations.

Avantage qu'il a su conserver vendredi pour pousser le match au troisième set. Monfils a ensuite breaké pour mener 3-1, juste après qu'Alcaraz a fracassé sa raquette de colère d'avoir manqué une occasion d'en faire autant. Un geste d'énervement rare chez le Murcien, récent vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon.

Monfils n'avait plus battu un joueur du top 3 depuis sa victoire aux dépens de Daniil Medvedev, alors N.1 mondial en mars 2022. C'était en 16e de finale d'Indian Wells, avant de concéder au tour suivant la première de ses deux défaites contre... Alcaraz, également vainqueur de leurs retrouvailles à Miami cette année.

Le Français est ensuite resté solidement en tête pour s'imposer en 2h30.

- Juste derrière Federer -

De quoi devenir, selon l'ATP, le deuxième joueur le plus âgé à battre un membre du top 3, après Roger Federer, qui avait 38 ans lorsqu'il a battu Novak Djokovic aux Masters 2019.

Il y a cinq jours à peine, Monfils avait témoigné sur son compte X de ses difficultés actuelles sur les courts, dans le sillage d'une première partie de saison guère concluante sur le plan des résultats, avec deux demi-finales atteintes Doha en février et à Majorque en juin.

MATTHEW STOCKMAN

"On partage souvent les moments où tout va bien, mais c'est important aussi de reconnaître quand ça ne va pas. Je passe beaucoup de temps à l'entraînement, mais en ce moment, les sensations et la confiance ne sont pas vraiment là. C'est pas évident, mais je vais continuer à charbonner pour retrouver tout ça. On lâche rien.", avait-il posté.