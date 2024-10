"Un guerrier d'une infinie gentillesse": le superbe hommage de David Goffin après la retraite de Rafael Nadal

"J'avoue que je le sentais un peu", a-t-il confié. "Je l'avais dit à ma femme, quand j'avais lu que David Ferrer allait peut-être le prendre pour la Coupe Davis et qu'il s'était retiré de la Laver Cup. On a vu le message hier. Je ne garde que du bon de Rafa, que des bons souvenirs. On a livré plein de super matches. J'adorais jouer contre lui. Ce furent toujours de belles bagarres. Je garde de lui l'image d'un énorme guerrier d'une infinie gentillesse, d'une grande humilité. C'était un immense champion, par tous ses résultats, mais aussi par sa personnalité. Un immense champion qui s'en va, en plus de Murray, de Roger (Federer, ndlr). C'est une page qui se tourne. Et cela touche à partir du moment où on a affronté tous ces joueurs-là."

La fin du rêve à Shanghai

David Goffin a été éliminé en quarts de finale du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Shanghaï, épreuve sur surface dure dotée de 8.995.555 dollars, vendredi en Chine. Goffin, 66e mondial, a été battu en deux sets 6-3, 6-4 par l'Américain Taylor Fritz, 7e mondial et tête de série N.7.

Deux jours après sa victoire face à l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et tête de série N.2, Goffin n'est pas parvenu à réaliser la même entame de match, perdant les trois premiers jeux. Le Liégeois a réagi en revenant à 3-2 mais Fritz a signé un second break pour filer vers le gain de la première manche. Le finaliste du dernier US Open a poursuivi sur sa lancée dans le deuxième set avec un break dès le troisième jeu. Goffin a ensuite eu des opportunités de recoller au score avec notamment deux balles de break pour revenir à 3-3. Deux balles sauvées par Fritz qui a validé sa qualification sur son service après 1 heure et 21 minutes de jeu.

L'Américain rencontrera le Serbe Novak Djokovic, 4e mondial et tête de série N.4, ou le Tchèque Jakub Mensik, 65e mondial, pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera l'Italien Jannik Sinner, N.1 mondial, au Tchèque Tomas Machac, 33e mondial et tête de série N.30. Goffin disputait en Chine son premier tournoi depuis la naissance de sa fille Emma. Il n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Masters 1000 depuis Monte-Carlo en 2021, où il s'était incliné devant le Britannique Daniel Evans. Une performance qui devrait lui permettre de faire un bond au nouveau classement mondial lundi et de se rapprocher du top 50.