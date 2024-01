Une 2e édition réussie avec l'objectif à terme de devenir le meilleur Challenger du monde

Une édition 2024 que les organisateurs ont déjà qualifiée de "réussie". "Nous avons atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés", a commenté Vincent Stavaux, même après l'élimination précoce des Belges et en particulier celle de Goffin. "Cela nous a montré que nous pouvions tenir le tournoi sans être dépendant d'une personne."

"Ce fut un vrai test", a renchéri Christophe Dister. "On a dépassé je pense les 10.000 entrées. On doit faire les comptes, mais on va rester en équilibre financier. L'objectif est d'accroître les moyens pour engager des personnes supplémentaires pour nous aider dans l'organisation."

"L'avenir ? C'est toujours faire mieux et à terme gagne le titre de "meilleur Challenger du monde", a ajouté Vincent Stavaux qui a souligné encore l'importance d'un tournoi de cette envergure pour les joueurs belges. "L'Italie s'est retrouvée dans cette situation et a commencé à organiser des tournois, une trentaine désormais actuellement. C'est devenu à ce jour le pays le plus représenté dans le top 150 mondial, avec en outre un vainqueur de Grand Chelem (Jannik Sinner à l'Open d'Australie, ndlr).

Après un premier essai l'an dernier, ce deuxième tournoi en importance en Belgique après l'ATP 250 d'Anvers, était reparti pour trois saisons. L'année prochaine, le calendrier obligera les organisateurs à retarder d'une semaine les dates de leur tournoi.