Zizou Bergs passe le premier des deux tours qualificatifs

Zizou Bergs (ATP 74) a passé le premier des deux tours qualificatifs pour le tournoi de tennis ATP 500 de Pékin en Chine, mardi. Le N.2 belge a dominé l'Allemand Yannick Hanfman, 82e mondial, en deux manches: 6-2, 6-4, après moins d'une heure et quart de jeu.

Bergs (25 ans) a défendu avec succès l'unique balle de break qu'il a concédée à son adversaire, convertissant quant à lui la moitié de ses six opportunités sur l'engagement d'Hanfman. Cette performance lui permet d'aller défier le Français Corentin Moutet (ATP 70) au 2e et dernier tour des qualifications du tournoi doté de 3.720.165 dollars et joué sur surface dure dans la capitale chinoise.

Plus tôt dans la matinée, l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2) a déclaré forfait pour l'ATP 500 de Pékin.