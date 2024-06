Zizou Bergs rejoint le tableau final

Zizou Bergs jouera son 2e tournoi de Wimbledon à partir de lundi. Le N.1 belge de tennis, 79e mondial, a facilement gagné son billet pour le tableau final en éliminant au 3e tour des qualifications le Kazakh Denis Yevseyev (ATP 163) 6-1, 6-2 et 6-2 en 1h21.

Le 3e et dernier tour des qualifications se joue en trois sets gagnant contrairement au deux premiers.

Zizou Bergs a joué quatre tournois majeurs ans sa carrière : Wimbledon en 2022, l'Open d'Australie en 2023 et 2024 et Roland-Garros 2024. Il a perdu au premier tour lors de ses trois premières apparitions et a atteint le 3e tour à Paris le mois dernier.

Un autre Belge dispute le 3e tour des qualifications du simple messieurs jeudi à Wimbledon: David Goffin (ATP 82). Le Liégeois rencontre l'Italien Mattia Bellucci (ATP 150).