YouTube et Tiktok partenaires des Jeux paralympiques de Paris

Kirill KUDRYAVTSEV

YouTube a signé un partenariat inédit avec le Comité international paralympique (IPC) pour la diffusion en direct des Jeux de façon gratuite dans des dizaines de pays à travers l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique, tandis que TikTok diffusera des extraits et vidéos via un compte dédié.

L'initiative de YouTube prévoit notamment "près de 1.400 heures de diffusion en direct (...) couvrant l'intégralité des 22 sports paralympiques, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture", a indiqué la plateforme dans un communiqué.