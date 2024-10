Bonne nouvelle pour les portefeuilles: l'écart du coût salarial entre la Belgique et les pays voisins est presque comblé

Un prérapport du Conseil central de l'économie (CCE), organe qui regroupe syndicats et patronat, établit à 1% le handicap salarial actuellement en Belgique. Ce dernier se transformerait même en avantage salarial en 2025, écrit La Libre dans son édition de samedi.

Pour rappel, en Belgique, le handicap salarial se réfère au différentiel de coûts salariaux entre les entreprises belges et celles des pays voisins comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ce concept mesure si les entreprises belges doivent supporter des coûts salariaux plus élevés que leurs concurrentes étrangères, ce qui peut rendre leurs produits et services moins compétitifs, surtout dans les secteurs à l'exportation.