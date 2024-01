Réduire les prix dans les supermarchés ne serait plus possible: "Les limites sont atteintes", admet la fédération de commerce

La situation devient progressivement "intenable" pour les supermarchés belges, dont la marge est tombée à 1,29% en raison de la concurrence accrue qui a conduit à des prix bas. "Nous atteignons nos limites", a réagi jeudi Comeos, la fédération du commerce et des services, à une étude de l'Autorité belge de la concurrence (ABC) selon laquelle les différences de prix entre les magasins belges et ceux des pays voisins se sont réduites ces dernières années.

D'après l'analyse de l'ABC, les prix des produits dans les supermarchés belges ont tendance à être plus élevés qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, et plus bas qu'en France. Les différences se réduisent toutefois ces dernières années mais existent donc toujours. "Une concurrence accrue conduit à des prix plus bas, mais la situation devient progressivement intenable car la marge des supermarchés belges est tombée à 1,29%", met en garde Dominique Michel, le CEO de Comeos. Un supermarché ne réalise qu'un bénéfice de 1,29 euro sur un caddie de 100 euros, illustre-t-il.