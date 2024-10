Brésil: Vale et BHP relèvent à 30 milliards de dollars leur offre d'indemnisation

Les géants miniers Vale et BHP ont revu à la hausse, à près de 30 milliards de dollars (environ 27,5 milliards d'euros), leur proposition globale d'indemnisation après la rupture catastrophique en 2015 au Brésil d'un barrage opéré par une entreprise dont ils sont copropriétaires, ont annoncé vendredi les deux entreprises.

La nouvelle proposition porte sur 170 milliards de réais (environ 29,9 milliards de dollars) d'indemnisations, compensations et autres réparations, précisent le brésilien Vale et l'australien BHP dans des communiqués.

Cet accident survenu le 5 novembre 2015 près de la ville de Mariana, dans l'Etat du Minas Gerais (sud-est), sur un barrage de résidus miniers de la société brésilienne Samarco, a engendré le déversement de dizaines de millions de mètres cube de boues toxiques dans la nature et fait 19 morts.

Ces derniers négocient depuis des années un plan d'indemnisation avec les autorités brésiliennes dans le but de mettre fin aux procédures judiciaires engagées contre eux.

Les 6,7 milliards de dollars restants (environ 6,2 milliards d'euros) sont destinés à être investis dans des projets de réparations et de compensations, ont ajouté les deux géants miniers.

Quelque 17,6 milliards de dollars (environ 16,2 milliards d'euros) sont ainsi offerts aux autorités locales sur 20 ans, ainsi que 5,6 milliards de dollars supplémentaires (environ 5,1 milliards d'euros) à d'autres initiatives pour l'indemnisation des individus, le relogement et la restauration de l'environnement.

En septembre, le ministre des Mines et de l'Energie brésilien, Alexandre Silveira, avait affirmé que Vale et BHP avaient proposé 29,4 milliards de dollars (environ 27 milliards d'euros), bien plus que les 22,4 milliards de dollars (environ 20,6 milliards d'euros) offerts en avril.

Cette dernière proposition en date intervient deux jours avant l'ouverture lundi à Londres d'un méga-procès sur cette même catastrophe, lors duquel BHP devra répondre.