Cinq ans de prison ferme pour un attentat contre un immeuble de Borgerhout

L'enquête a mis en lumière de nombreux contacts téléphoniques entre Kyara R. et Rachid E.M., son compagnon de l'époque. Une perquisition au domicile de la femme a permis la découverte d'un dossier de police relatif à une fusillade à Rotterdam, dans laquelle Rachid E.M. était le principal suspect.

Extradée des Pays-Bas en août 2023, Kyara R. a expliqué aux enquêteurs avoir conduit Rachid E.M. et un individu surnommé "Gio" au domicile d'un ami à Anvers. C'est après avoir déposé les deux hommes et avoir entendu une détonation qu'elle aurait compris la situation, affirmant ne jamais avoir été informée de leurs intentions. Des déclarations jugées peu crédibles par le procureur.

Rachid E.M. a été extradé quelques mois plus tard et a invoqué son droit au silence. Il avait déjà été condamné à six reprises. L'individu a nié toute implication dans l'affaire, mais le tribunal a estimé sa culpabilité établie et l'a condamné à une peine de prison ferme.