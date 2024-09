Des pertes d'emplois annoncées aux Carrières du Hainaut à Soignies

"Les travailleurs ont été surpris par l'annonce de la restructuration", a expliqué à Belga Stefano Fragapane (FGTB). "Cette annonce d'une intention de restructuration a été confirmée mardi par la direction. On parle pour le moment de quelque 15% des travailleurs qui seraient concernés. Il est vrai que le chômage économique dans l'entreprise est d'application depuis plus d'un an. On peut par ailleurs évoquer un marché difficile mais, aussi, un manque de diversification dans le domaine de la pierre de la part de l'entreprise qui a, par contre, prévu des investissements au niveau des machines."

Plusieurs pistes pour minimiser l'impact social de la restructuration ont été évoquées par les syndicats. "Dans les 15% des travailleurs concernés, on compte une dizaine de personnes qui sont en préavis pour prépension", a souligné le représentant de la FGTB. "D'autres pistes ont été évoquées mardi avec la direction, comme les départs volontaires de certains travailleurs, des réductions du temps de travail via le crédit-temps. Nous restons confiants en attendant une deuxième rencontre avec la direction qui est prévue ce jeudi. Nous avons demandé des perspectives pour l'avenir. Nous devrions en apprendre plus jeudi, notamment quant au volet social."