Deux détenus américains deviennent parents d'un bébé... sans jamais ne s'être rencontrés: "C'est un cas rarissime"

Une détenue d'une prison de Miami donné naissance à une petite fille après une conception hors du commun, défiant les probabilités médicales et les règles strictes des prisons. Voici son témoignage et celui du père, également détenu.

Daisy Link, 29 ans, est incarcérée depuis plus de deux ans au centre correctionnel Turner Guilford Knight (TGK) à Miami, en attente de son procès pour meurtre. Pourtant, en juin dernier, elle a donné naissance à une petite fille qu’elle qualifie de "bébé miracle". Ce qui intrigue le plus, c'est qu'elle affirme n'avoir jamais rencontré le père de son enfant en personne.

Des discussions par les aérations

Link et Depaz ont établi un lien en communiquant à travers les bouches d’aération de leurs cellules. "Vous tapez sur la grille, et vous pouvez entendre les gens des étages différents", raconte Daisy Link. Ils échangeaient également des notes et des photos, passant des heures à discuter. De fil en aiguille, leur relation a évolué vers un projet inattendu.

Depaz partageait son rêve d’avoir un enfant malgré son incarcération. "Si je devais choisir quelqu’un, ce serait toi", lui a-t-il confié. Ensemble, ils ont conçu un plan improbable pour concrétiser ce souhait.

Une méthode "ingénieuse" mais risquée

Grâce à une corde de fortune fabriquée avec des draps, Depaz a transmis son sperme enroulé dans du film plastique à Link. Elle l’a ensuite utilisé avec un applicateur médical improvisé pour tenter une insémination. À leur grande surprise, la méthode a fonctionné après quelques essais seulement.