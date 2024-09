Elles avaient caché 23 kilos de drogue dans leur voiture: deux jeunes Françaises interpellées à Marke

La police fédérale de la route a saisi, la semaine dernière, 23 kilos de drogues synthétiques dans une camionnette portant une plaque française, indique lundi le parquet de Flandre occidentale. La conductrice et sa passagère, toutes deux âgées de 19 ans, ont été arrêtées.

Mardi soir dernier, la police fédérale de la route avait remarqué cette camionnette française le long de l'E17 en direction de la France. Les agents ont alors décidé de diriger le véhicule vers un parking d'autoroute à Marke, près de Courtrai.

"Lors de l'inspection, des irrégularités ont été constatées dans le revêtement de sol, à la suite de quoi une pièce cachée a été découverte contenant plus de 23 kilogrammes de stupéfiants", a indiqué le parquet de Flandre occidentale. "La drogue synthétique a été saisie et est en cours d'examen dans un laboratoire médico-légal. La conductrice et sa passagère ont été arrêtées. Il s'agit de deux Françaises âgées de 19 ans", précise le parquet.