Info trafic: trois accidents provoquent des bouchons

Une situation déjà compliquée ce jeudi matin sur le ring intérieur de Bruxelles. Un premier accident qui a été dégagé à hauteur de Grimbergen et un second toujours présent dans l'échangeur avec la E40 à Woluwé-Saint-Etienne.

06h27

Accident sur le ring de Bruxelles

Un accident vient d'être signalé sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Grimbergen (vers Zaventem). 10 minutes à ajouter entre Strombeek-Bever et Machelen. 10 minutes plus loin entre Diegem et Woluwé-Saint-Etienne puis encore 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren.