Le premier Cybertruck de Belgique est arrivé... mais vous ne le croiserez peut-être jamais

Imaginez la scène : vous avez craqué pour une voiture au look futuriste, vous avez dépensé une petite fortune pour l'importer des États-Unis, et une fois arrivée en Belgique, on vous annonce qu'elle ne pourra peut-être jamais rouler sur nos routes ! C'est le scénario catastrophe qui pourrait bien se produire pour l'heureux propriétaire du premier Cybertruck belge.

Critères plus stricts

La Belgique est stricte en matière d'homologation des véhicules : "À ce jour, nous n'avons reçu aucune demande d'homologation individuelle ou de validation pour le Tesla Cybertruck. Et à première vue, une homologation individuelle nous semble exclue", déclare Nick Arys, porte-parole du département Mobilité et Travaux publics du gouvernement flamand, à nos confrère de Het Laatste Nieuws.