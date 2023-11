L'E314 totalement rendue a la circulation après l'accident de camion près de Louvain

L'autoroute E314, où un camion s'est renversé avant de prendre feu lundi matin près du complexe hospitalier Gasthuisberg à Louvain, a été totalement rendue à la circulation vers 18h00, a indiqué le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). L'unique voie qui était encore bloquée a été libérée et le camion a été déplacé sur une zone d'arrêt d'urgence. Il sera remorqué plus tard dans la soirée.

Un chauffeur a perdu lundi peu avant 04h30 le contrôle de son camion qui s'est retourné et a pris feu sur l'autoroute. Le chauffeur a pu se mettre à l'abri à temps et n'a subi que des blessures légères ne nécessitant pas son transport à l'hôpital.

Les perturbations ont été importantes tout au long de la journée, avec des embouteillages dépassant une heure et demie. L'autoroute a même été complètement fermée vers 10h00 et la circulation redirigée par la bretelle d'entrée et sortie à proximité pour éviter l'accident. La première voie a finalement été libérée vers 17h00.