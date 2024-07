Mauritanie: 15 morts et plusieurs dizaines de disparus dans le naufrage d'une pirogue

Au moins 15 personnes sont mortes et plus de 190 sont portées disparues après le naufrage lundi d'une pirogue de migrants au large de la capitale mauritanienne, a annoncé mercredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

De son côté, un responsable des garde-côtes mauritaniens a assuré à l'AFP sous couvert de l'anonymat qu'il y avait eu au moins 25 corps repêchés, 103 personnes sauvées et plusieurs dizaines de disparus.

"Nous sommes profondément attristés par la mort de 15 migrants et la disparition en mer estimée à plus de 195 personnes après le chavirement d'un bateau à Nouakchott", a affirmé l'OIM sur X.

Selon l'OIM, environ 300 personnes sont montées à bord d'une pirogue en Gambie et ont passé sept jours en mer avant que le bateau ne chavire près de Nouakchott le 22 juillet 2024. 120 personnes ont été secourues par les garde-côtes mauritaniens, ajoute l'OIM dans un communiqué.

Parmi les survivants, dix personnes ont été hospitalisées d'urgence et quatre enfants non accompagnés et séparés de leurs familles pendant le naufrage ont été identifiés, souligne l'OIM, qui a fourni une assistance directe aux survivants.

Le responsable des garde-côtes mauritaniens a évoqué pour sa part une pirogue transportant entre 140 et 180 personnes, avant de se disloquer en pleine mer et la fuite du commandant du bateau.