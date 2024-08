Molenbeek-Saint-Jean: un homme révoqué de la police arrêté en uniforme et armé

Un ancien policier a été placé sous mandat d'arrêt après avoir été interpellé alors qu'il était armé et portait son ancien uniforme à Molenbeek-Saint-Jean, malgré une démission d'office décernée en avril 2023 pour des faits de violence dans un commissariat, rapporte Le Soir jeudi.

Dimanche dernier, N.K., ancien policier local bruxellois de 2019 à 2023, a été interpellé en habits de policier et armé à Molenbeek-Saint-Jean à proximité du parc Tour et Taxis, puis placé sous mandat d'arrêt par une juge d'instruction, confirme le parquet de Bruxelles. "Il est vite apparu que cette personne se faisait faussement passer pour un agent", poursuit la porte-parole du parquet, Yasmina Vanoverschelde. L'individu a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé des chefs de harcèlement, port illégal d'uniforme, usurpation de titre, port d'arme soumise à autorisation.

D'après un document extrait de son dossier disciplinaire consulté par le quotidien, l'ex-policier avait reçu une démission d'office - l'une des sanctions les plus lourdes - de la part du Collège de police le 17 avril 2023 pour un fait de "violence disproportionnée" commis le 7 mai 2022 dans le commissariat de Laeken.