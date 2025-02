Mort du petit Raul, 9 ans, à Gand: la mère et son ex-ami renvoyés devant la justice pour torture ayant entraîné la mort

La mère du petit Raul et son ex-ami ont été renvoyés vendredi devant la chambre des mises pour torture ayant entraîné la mort. L'enfant de 9 ans avait été battu à mort puis retrouvé dans un sac de sport lesté de pierres au fond du Houtdok, à Gand.

Le corps de Raul a été repêché dans le Houtdok de Gand le jeudi 13 avril 2023. Il se trouvait dans un sac de sport lesté de pierres et aurait été jeté à l'eau dès la fin du mois de janvier.

La mère de Raul, un jeune Roumain de 9 ans décédé à Gand en 2023, et l'ex-compagnon de celle-ci ont été renvoyés vendredi devant la chambre des mises en accusation de Gand en vue d'un procès d'assises pour torture ayant entraîné la mort. C'est ce qu'a décidé la chambre du conseil de Gand vendredi.

La mère, Yoana M., âgée de 35 ans, avait notamment été placée sous mandat d'arrêt pour homicide involontaire, coups et blessures et dissimulation du corps. Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de Raul, la mère avait affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec sa mort. Elle a rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon, mais sa fille a déclaré par la suite que sa mère et son compagnon étaient présents lorsque le corps a été jeté à l'eau.

L'ex-compagnon de la mère du jeune Raul, Nicu C., 35 ans, avait été arrêté le 14 avril 2023 dans la ville néerlandaise de Bakel. Il est soupçonné des mêmes faits que la mère et a été remis à la Belgique. L'homme a d'abord déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la mort du garçon. Lors d'une confrontation, la mère et l'ex-petit ami ont tous deux déclaré que la sœur mineure de Raul aurait également porté des coups à l'enfant. L'enquête a alors été étendue à la fille, qui a été à nouveau entendue. Le contenu de sa déclaration n'est pas connu mais elle a été placée dans une institution pour mineurs par le juge de la jeunesse.

La grand-mère du jeune enfant avait déclaré dans les médias roumains que son petit-fils était décédé après avoir été frappé à la tête à l'aide d'une bouteille thermos par sa mère. Elle dit avoir reçu cette information de la sœur de la victime. La mère de Raul a quant à elle déclaré que c'était la sœur de Raul qui l'avait frappé avec la bouteille mais que le coup n'avait pas été fatal.