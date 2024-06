Trois mineurs parmi les suspects interpellés après l'agression d'un accompagnateur De Lijn

Vers midi, une altercation s'est produite entre deux groupes de jeunes au niveau des arrêts de bus situés devant la gare. L'accompagnateur, dont le rôle était d'aiguiller les passagers en cette période d'affluence, a tenté de s'interposer. Il a alors reçu un coup au visage.

La police locale est intervenue et a interpellé deux suspects sur place. Trois suspects supplémentaires ont ensuite été appréhendés au centre sportif et récréatif Blaarmeersen, la destination du bus auquel était assigné le travailleur. Il s'agit de trois mineurs et deux majeurs. Ils sont actuellement interrogés.