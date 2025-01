Un ado de 14 ans arrêté en raison d'un projet d'attentat: il aurait des sympathies vis-à-vis de l'extrême-droite

Selon le parquet, le jeune prévoyait de commettre son acte ce vendredi 24 janvier, jour de prière et d’affluence au sein des mosquées.

Un jeune homme de 14 ans, aux sympathies d'extrême-droite, a été arrêté dans la matinée en raison d'un projet d'attentat contre une mosquée, a annoncé jeudi le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, à la Chambre en réponse à des questions de Darya Safai (N-VA) et Sam Van Rooy (VB).

L'adolescent viendrait de Bruxelles selon nos confrères de la VRT. Le ministre n'a pas souhaité donner plus de détails mais a indiqué dans le rapport annuel de la Sûreté de l'État, que de plus en plus de mineurs sont impliqués dans des affaires terroristes.

"Pour contrer cette radicalisation problématique, il faut intervenir rapidement et de manière perturbatrice, et c’est ce que font les services", a ajouté le ministre. "Ils réagissent rapidement si les réseaux sociaux signalent quelque chose concernant l’achat d’armes ou l’usage de la violence. Ils interviennent immédiatement et cela devrait continuer à l'avenir".

Plusieurs saisies ont également eu lieu au domicile du mineur, dont des armes et du matériel informatique, indique le parquet de Bruxelles.