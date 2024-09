Une enquête judiciaire ouverte après les coups de feu tirés à l'hôpital AZ de Termonde

L'incident s'est produit "à la suite d'une agression directe contre les forces de police", avait indiqué le parquet samedi, ajoutant le lendemain que l'homme abattu présentait des antécédents psychologiques.

Une enquête avait été ouverte et le parquet, le laboratoire, le médecin légiste et un expert en armes s'étaient rendus sur les lieux. Un juge d'instruction avait bien été réquisitionné mais cela n'avait eu lieu que le week-end dernier et pour ordonner une autopsie du corps de la victime. Le reste de l'enquête était donc encore au niveau du parquet. Le juge d'instruction a à présent pris le relais et se trouve désormais à la tête d'une enquête judiciaire, avec des pouvoirs plus étendus.