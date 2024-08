Ils sont à fond: la princesse Élisabeth, ses frères et sa sœur aperçus en tribune pour soutenir les athlètes belges aux JO 2024

Dans la dernière ligne droite des Jeux Olympiques, la délégation belge pourra compter sur un support... princier. Élisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore sont à Paris et devraient y rester pendant quelques jours.

La princesse Élisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore étaient à Paris ce mercredi soir pour applaudir l'haltérophile belge Nina Sterckx. La jeune famille royale a été aperçue vétue aux couleurs de la Team Belgium. D'après nos informations, ils resteront à Paris jusqu'au 10 août et assisteront à différentes épreuves.

La famille ne s'est pas contentée d'une épreuve et a assisté, hier soir, à la défaite des Red Panthers en demi-finale contre la Chine, en hockey sur gazon. Elisabeth y est apparue nerveuse, notamment sur les shoot-out. Ce matin, la délégation a même soutenu Nafi Thiam et Noor Vidts, qui ont soigné leurs débuts en heptathlon. Ils ont aussi vu courir le relais 4x100m et les participants belges du 800m masculin.