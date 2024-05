Malgré la dotation, le prince Laurent "fait ce qu'il veut": l'envie de liberté, celui qui joue "la doublure" l'a revendiquée toute sa vie

Est-ce qu'on peut dire que le prince Laurent a toujours eu envie de liberté? Il l'a finalement répété tout au long de sa vie et surtout ces dernières années.

Oui, plus que jamais, on voit la malédiction du second, en l'occurrence pour lui c'est le troisième. C'est-à-dire la doublure qui n'a plus de rôle à jouer réellement une fois que le principal, le futur roi, et en l'occurrence maintenant le roi, a une descendance. Alors on sent bien qu'il n'a plus de rôle à jouer et ça, ça l'ennuie profondément.

La vie qu'il a aujourd'hui ne lui convient pas.

Il a toujours eu envie d'être un entrepreneur, il disait quand il était jeune qu'il voulait gagner un milliard de dollars, il disait ça au Solvay notamment. Mais donc voilà, c'est un entrepreneur, il a plein de projets. Je ne doute pas d'ailleurs que ce soit une sorte de pionnier en la matière environnementale, ça fait des années qu'il s'intéresse à la question et donc il a des projets et il veut les mettre sur pied. Or la question c'est, est-ce que le gouvernement a vraiment envie de le voir mettre ses projets en branle.