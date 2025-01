Info trafic: un camion sur le flanc provoque des embarras de circulation à hauteur de Mons

06h29

L'accident dans l'échangeur est un camion sur le flanc

On rappelle cet accident dans l'échangeur entre la E19 venant de Bruxelles et le Ring de Mons (R5) à hauteur de Mons et en direction de la France. C'est en fait un camion qui est couché sur le flanc.

La voie latérale à l'autoroute E19 est fermée.

En venant du centre de Mons, il est impossible d'accéder à l'autoroute E19 en direction de la France et au R5

Un véhicule est également signalé en panne en bande de gauche sur la E40 venant de la côte à hauteur de Alost en direction de Bruxelles.

Sur le ring de Bruxelles, ce sont les premiers ralentissements en intérieur entre Grimbergen et Machelen et plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

10 minutes de files sont signalées sur l'E411 venant de Namur entre Eghezée et l'Aire d'Aische-en-Refail en direction de Bruxelles.