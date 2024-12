Des centaines de téléphones dans les prisons: un nouveau projet va voir le jour pour lutter contre ce fléau

Une phase test à venir

Le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, entend répondre à ces enjeux par une réforme ambitieuse. Dès janvier prochain, un projet pilote sera lancé pour limiter drastiquement l’usage des GSM par des détenus jugés à haut risque. "Nous voulons concentrer les détenus cibles dans quelques prisons spécifiques et tester le brouillage des télécommunications là-bas", précise-t-il. Cette phase de test permettra également d’évaluer l’efficacité des technologies de brouillage avant un déploiement potentiel sur une plus grande échelle.

Pour accompagner ces actions, l'administration pénitentiaire a commandé 22 nouveaux détecteurs de dernière génération. Ces appareils viendront compléter le matériel existant dans les prisons. Grâce à eux, les gardiens pourront non seulement détecter les téléphones portables les plus récents et discrets, mais aussi intensifier les contrôles réguliers. Chaque confiscation de GSM en prison représente un pas de plus vers une réduction de ces risques sécuritaires.

Cependant, cette vision ne fait pas l'unanimité. Les syndicats s’inquiètent des effets secondaires d’une telle concentration des forces. "Cela pourrait créer de graves problèmes de sécurité, aussi bien pour le personnel que pour la population carcérale. Ces détenus appartiennent souvent au grand banditisme", avertit Dany Delbart, dirigeant responsable Sypol - EPI (syndicat police et de la sûreté de l'État). D'ailleurs, pour lui, "tant qu'on n'aura pas ranforcé la sécurité extérieure, les larguages des téléphones et de stupéfiants continueront."