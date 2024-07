Alerte jaune pour la pluie toute la matinée, "des problèmes pourraient être observés"

En matinée, le ciel sera très nuageux avec, en beaucoup d'endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses et assez soutenues sur la moitié est du pays. Les précipitations pourront être abondantes dans certaines régions.

L'IRM rappelle qu'un avertissement jaune est en vigueur en matinée sur tout le sud du pays et une bonne partie du nord, avec des précipitations abondantes, pouvant mener à des cumuls compris entre 20 et 50 l/ m2 - et très localement davantage - en 24 heures, ou même en 6 heures de temps par endroits.