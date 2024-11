Déjà le retour de la neige: 5 à 10 cm attendus dans certaines régions ce vendredi après-midi

Chutes de neige importantes sur les hauteurs

En fin d'après-midi, d'importantes chutes de neige sont attendues sur le toit de notre pays et sur la région d'Eupen. Selon Pascal Mormal, "entre 5 et 10 centimètres de neige fraiche", sont attendus. "Quelques centimètres de neige peuvent tomber et épaissir le manteau neigeux. Sur place, on a déjà 11 cm au Mont Rigi et 15 à 20 centimètres par endroit."

La neige ne tiendra pas sur tout le territoire : "En dessous de 400-500 mètres d'altitude, la neige fondra. Il y aura un risque de gel puisque dans la nuit, les températures même dans le centre tourneront autour de 0 °C", explique le météorologue. Il souligne qu'il est important de "tenir compte du risque de plaques de glace sur les routes dans les endroits plus ombragés". C'est pour cette raison que l'IRM a prolongé l'avertissement aux plaques de glace sur la plupart des régions de notre pays.

Prudence donc, les prévisions peuvent toujours sous ou surestimer les averses réelles.