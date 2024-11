"Il y a eu de fortes tempêtes": ce record météo battu à plate couture en 2024

L'année 2024 est la plus humide jamais enregistrée depuis le début des mesures à Uccle, indique mercredi matin le météorologue David Dehenauw sur le réseau social X. Le record de précipitations de 2001 a en effet été battu.

2024 a toutefois compté "relativement peu de jours de pluie", a noté l'IRM. En effet, elle en comptait 189 mercredi et occupait la 132e place du classement, dressé depuis 1833.

Selon les données de l'Institut royal météorologique, 1.088,8 mm ont été récoltés depuis le 1er janvier dans le pluviomètre situé à Uccle, soit davantage que les 1.088,5 mm de 2001. L'année 2002 complète le trio de tête des années les plus humides à Uccle avec 1.077,8 millimètres de précipitations enregistrés. Viennent ensuite 1965 et 1966, avec respectivement 1.073,9 millimètres et 1.055,6 millimètres.

"Même s'il devait pleuvoir chaque jour jusqu'à la fin de l'année, ce qui ne sera probablement pas le cas, ce nombre passerait alors à 224 jours, soit loin derrière le record de 1974 (266 jours) (...) C'est donc le nombre élevé de jours (11 en 2024) avec des précipitations abondantes (égales ou supérieures à 20 millimètres) qui explique cette pluviométrie record", a justifié l'IRM. Il ne s'agit cependant pas d'un record, puisqu'il y a eu 12 jours de fortes pluies en 2004.

"Il y a eu de fortes tempêtes à Uccle, surtout durant l'été, et elles ont grandement contribué au record", selon David Dehenauw.

Pour 2025, la variabilité annuelle étant élevée, l'Institut royal météorologique ne s'attend "pas nécessairement" à davantage de précipitations. 2022 avait par exemple été une année très sèche. "Il est vrai que 2001, l'année la plus humide jusqu'à ce que le record soit battu, et 1965, la quatrième année la plus humide, ont toutes deux été suivies d'une deuxième année humide", concède le météorologue. "Mais il s'agit peut-être d'une coïncidence."

Avec le changement climatique, il s'attend toutefois à ce que les précipitations augmentent plus en hiver qu'elles ne diminuent en été et à plus de jours de précipitations extrêmes.