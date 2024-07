Le beau temps a attiré quelque 300.000 touristes à la mer le temps d'un week-end

La météo clémente du week-end dernier a permis à de nombreuses personnes de profiter d'un agréable week-end à la mer. Quelque 300.000 touristes d'un jour s'y sont ainsi rendus, et les hôtels de la côte ont pu compter sur un taux d'occupation de près de 95%, ont révélé les chiffres publiés lundi par l'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer.

L'industrie hôtelière côtière aura dû attendre un moment, mais grâce au retour du soleil et des températures estivales, le bord de mer a été très fréquenté lors du week-end de la Fête nationale. Pour la première fois cet été, on peut parler d'un "week-end exceptionnel". La SNCB avait renforcé l'offre des trains à destination d'Ostende et de Blankenberge, tandis que les hôtels de la côte ont enregistré de nombreuses réservations.

Au total, 300.000 excursionnistes ont pris le chemin de la mer. Quelque 450.000 nuitées touristiques ont été enregistrées. Les hôtels de la côte ont pu compter sur un taux d'occupation moyen de 90 à 95 %. Selon Westtoer, le nombre de nuits réservées est supérieur de 2% à celui de l'année dernière. Par rapport à 2023, le nombre de touristes d'un jour a augmenté de 35 %. L'année dernière, le 21 juillet tombait un vendredi.