Prévisions météo: ne rangez pas trop vite votre parapluie après l'alerte jaune

Quelques pluies pourront encore se produire sur le sud-est et l'est du pays en début de journée samedi. Le temps redeviendra ensuite sec. Dans les autres régions, le temps sera d'abord sec avec parfois quelques éclaircies, puis le risque d'averses augmentera sur l'ouest et le centre du pays en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 13 et 18 degrés, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Cette nuit, le temps sera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Des bancs de nuages bas se formeront ensuite par endroits avec un risque de brumes et de brouillards. Les minima varieront entre 8 et 14 degrés.