Une belle matinée ensoleillée en perspective avant le retour des nuages l'après-midi

Les périodes ensoleillées seront parfois assez belles mardi, mais les nuages bas recouvriront certaines régions de l'Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera un peu plus variable dans l'après-midi, mais le temps restera le plus souvent sec. Les maxima seront compris de 12 à 16 degrés.

La journée débutera avec de belles périodes ensoleillées dans certaines régions, mais également un risque de nuages bas et temporairement de brouillard, surtout en haute Belgique et plus localement en plaine. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se formeront et alterneront avec de larges éclaircies. Une petite ondée deviendra alors possible, mais le temps restera sec dans la plupart des régions.

Les maxima s'échelonneront entre 12 degrés en haute Ardenne et 16 degrés en Flandre. Le vent sera faible puis parfois modéré d'ouest à sud-ouest.