Bouchez veut voir De Wever Premier ministre avant les élections communales

N-VA, MR, CD&V, Les Engagés et Vooruit négocient depuis un certain temps pour former le prochain gouvernement fédéral. La dernière note socio-économique du formateur désigné, le président de la N-VA Bart De Wever, n'a pas réussi à faire consensus au sein des partis et l'homme fort d'Anvers a remis sa démission au Roi jeudi. C'est Maxime Prévot, président des Engagés, qui a été nommé médiateur ce vendredi.

Pour Georges-Louis Bouchez, les négociations auraient pu se poursuivre sans mettre un terme à la mission du président de la N-VA. "Je pense que Bart De Wever doit reprendre au plus vite sa mission et qu'il doit devenir Premier ministre", a affirmé le Montois, lançant une nouvelle pique au parti socialiste flamand, devant lequel il n'entend pas plier.