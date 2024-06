Bxl: rétrospective du photographe Elliott Erwitt du 7 juin au 5 janvier sur la Grand-Place

Une exposition sur l'œuvre du photographe Elliott Erwitt s'ouvrira ce vendredi sur la Grand-Place. Conçue et produite par l'agence belge spécialisée dans la conception, la réalisation, la promotion et la gestion de musées, d'expositions et d'équipements culturels Tempora, en collaboration avec Magnum Photos, la rétrospective du franco-américain donnera deux-cent quinze photographies à voir jusqu'au 5 janvier 2025.

Cette rétrospective de l'artiste demeure la plus exhaustive à ce jour et la dernière conçue avec le photographe décédé fin 2023. Plusieurs facettes du documentariste pourront être découvertes, telles que l'humour, l'ironie, la tendresse, la curiosité, l'émotion et l'humanisme. "Dire qu'il y a de l'humanité dans mes photos est le plus grand compliment qu'on ne m'ait jamais adressé", avait confié le franco-américain.

Tantôt en noir et blanc; sa touche personnelle, tantôt en couleurs pour les travaux de commande, ses clichés alternent entre portraits de personnalités telles que Marilyn Monroe ou encore Charles de Gaulle, publicité, intimité et des moments de vie quotidienne. "La couleur, c'est du domaine professionnel. Ma vie est déjà assez compliquée comme ça. Je m'en tiens au noir et blanc", avait déclaré le photographe.