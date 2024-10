CHARLEROI: Maintien du PS ; le MR talonné par le PTB, après la moitié du dépouillement

Après le dépouillement de plus de 65% des bureaux (41 sur 62), Charleroi affiche une tendance légèrement positive pour le PS, qui gravite au-dessus des 43%. La liste tirée par le secrétaire d'État Thomas Dermine pèserait plus du double de MR-IC avec 25 sièges (-1) contre 10. Emmenés par le transfuge du PS Anthony Dufrasne, les bleus gagneraient huit points de pourcentage par rapport au scrutin de 2018, avec un peu plus de 19%.