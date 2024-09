Cinq structures fermées; 13 toujours supervisées, selon Yves Coppieters

Sur les soixante structures accueillant en Belgique des Français en situation de handicap qui ont été analysées entre 2015 et 2023 par la Cour des Comptes française, cinq ont été fermées et 13 sont toujours supervisées par l'Aviq, a indiqué mercredi le ministre wallon de la Santé, Yves Coppieters.

"L'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq) était au courant puisque c'est elle qui a transmis les informations à la Cour des comptes et qui a instruit les dossiers où des problèmes ont été signalés", a expliqué Yves Coppieters.

Selon ce dernier, quelque 7.000 adultes et 1.200 enfants français sont complètement pris en charge dans 156 structures wallonnes. Sur ce nombre, 113 ont été inspectées par l'Aviq en 2023.

"Le problème est réel. Mais la très grande majorité des services ont mis en œuvre des plans d'actions et des réformes. Cinq services ont été fermés par l'Aviq via un retrait de leur agrément et 13 services dans lesquels il existe des difficultés sont toujours supervisés", a poursuivi le ministre qui rencontrera son homologue français afin d'aborder le sujet.

"Ces structures sont sous-financées car les budgets français sont nettement inférieurs au coût réel de la prise en charge. Il y a quelque chose à faire en termes de supervision de ces établissements mais aussi en termes politiques pour rétablir un équilibre financier", a-t-il conclu.