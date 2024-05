Du retard dans la livraison des nouveaux chasseurs de mines belges

Attribué en 2019 au consortium Belgium Naval & Robotics (BNR), composé de Naval Group et d'Exail, le marché prévoit la fourniture de douze navires de lutte contre les mines et d'une centaine de drones intégrés dans une "toolbox" qui équiperont les navires.

Les causes du retard sont multiples: covid-19, guerre en Ukraine, crise de l'énergie, pénurie de main d'œuvre, etc. Le consortium BNR et les autorités belges et néerlandaises ont négocié un nouveau calendrier afin de réduire le retard entre un et huit mois pour les quatre premiers navires-mères et leur "toolbox"