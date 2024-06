Centrisme, convictions et perspectives politiques: Maxime Prévot dévoile sa vision politique dans "Pyjama Partis"

Pour Maxime Prévot, être centriste signifie refuser l'assistanat de la gauche tout en s'éloignant du conservatisme parfois rigide de la droite. "Je suis centriste par conviction, non pas par défaut", affirme-t-il. Selon lui, la politique doit servir l'intérêt de tous et non d'une minorité. Cette vision se traduit par un désir de trouver un équilibre entre les idéologies, en prenant ce qu'il y a de meilleur à gauche comme à droite.

En matière d'énergie, il rejette l'opposition entre le renouvelable et le nucléaire prônée par les écologistes. Pour lui, le nucléaire doit rester une partie du mix énergétique belge afin de garantir des prix maîtrisés et une indépendance énergétique. À terme, les Engagés veulent qu'il reste 25 % d'énergie nucléaire produite en Belgique.

Pour finir, Maxime Prévot se montre sceptique face aux promesses du PTB, notamment sur la gratuité totale des transports publics. Il plaide pour une taxation équilibrée où les patrimoines les plus lourds contribuent davantage sans toutefois stigmatiser les riches au point de les faire fuir.

Les agriculteurs et la transition climatique

Prévot exprime sa compréhension et son soutien aux agriculteurs, soulignant la nécessité d'une législation au niveau wallon garantissant des prix minima pour les biens agricoles, il ajoute que l'essentiel doit aussi se faire au niveau européen. Selon lui, la transition climatique ne peut se faire sans les agriculteurs.

"Les agriculteurs, ça fait des années qu'ils font des efforts pour pouvoir garder un modèle familial dans leur exploitation de ferme. Ça fait des années aussi qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur les difficultés d'avoir un revenu décent. La cause agricole, elle mérite notre respect et on ne réussira la transition climatique qu'avec les agriculteurs et pas contre eux."