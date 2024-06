Comment expliquer la déroute de la gauche aux élections en Wallonie? "Le PS a fait campagne pour la droite", cingle le PTB

Je pense que d'abord, si on a un focus un peu plus large, le PTB, il a gagné les élections. Donc on a fait 200.000 voix en plus. Pas en Wallonie, mais on va revenir là-dessus. Mais donc 200.000 voix en plus en une élection, c'est énorme. On est passé de 38 à 50 députés, dont 18 députés ouvriers et ouvrières. Pour nous, c'est vraiment très important. Et donc on voit...

Combien de députés le PTB a récolté au total?

On était 38, on est passé maintenant à 50 députés. Avec une victoire, par exemple, à Anvers, le fief de Bart De Wever, le lieu de naissance du Vlaams Belang. Et donc là, on fait mieux que le Vlaams Belang, on fait 22%. Donc c'est très important, parce que toute la gauche en Europe réfléchit sur comment on va se battre contre l'extrême droite. Eh bien nous, on le fait effectivement, notamment à Anvers.