Elections 2024: Bart De Wever a reçu un mandat clair, écrivent les journaux flamands

Les éditorialistes des journaux flamands sont très largement d'accord dans leur analyse des résultats des élections: Bart De Wever a créé la grande surprise en adoptant une stratégie du tout ou rien. Tant au niveau flamand qu'au niveau fédéral, les cartes sont plus favorables que jamais pour le leader de la N-VA, pointent-ils.

"M. De Wever a reçu un mandat beaucoup plus clair que tout le monde et lui-même ne le pensaient. Il doit maintenant commencer à mettre en œuvre les piliers sur lesquels repose sa victoire auprès des électeurs flamands. En outre, il y a également un changement fondamental vers le centre-droit en Belgique francophone, avec des gains pour le MR et Les Engagés (...) Cela offre la perspective d'une (des) coalition(s) possible(s) avec la N-VA, et non pas la paralysie que l'on craint généralement", a écrit Isabel Albers sur le site internet De Tijd.