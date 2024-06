Erreurs, revenus et mensonges: Maxime Prévot se livre dans "Pyjama Partis"

Les élections approchent à grands pas et pour vous aider à y voir plus clair, "Pyjama Partis" invite tour à tour les présidents de parti pour discuter de politique... sans langue de bois ! Dans cet épisode, Maxime Prévot, président du parti Les Engagés, livre quelques confidences.

Dans l'épisode de "Pyjama Partis" avec Maxime Prévot, ce dernier aborde plusieurs sujets personnels et professionnels. Le président des Engagés a reconnu que, comme tout le monde, il a fait des erreurs dans sa carrière. Il a notamment évoqué certains choix politiques et décisions administratives qui, avec le recul, auraient pu être meilleurs.

"On a déjà parfois pris des décisions puis on se rend compte que ce n’est peut-être pas les meilleures. Comme on n'est pas des machines, mais qu’on fait les choses avec nos tripes, parfois on se rend compte qu’on a été trop vite et qu’on aurait dû rectifier le tir. On a trop souvent des politiques qui ne veulent pas donner le sentiment d’avoir fait fausse route ou refuse de faire marche arrière ou d’assouplir leurs positions, comme s’ils allaient à chaque fois perdre la face. Ce qui est important est le résultat final", confie-t-il.