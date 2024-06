Près d'un électeur sur quatre est encore indécis à trois jours du scrutin: comment l'expliquer?

Seule la moitié du corps électoral s'est en fait très vite décidée. En 2019, 61% des électeurs flamands et 55% des électeurs wallons avaient déjà pris une décision avant la campagne.

Parmi les indécis, il y a ceux qui hésitent vraiment entre plusieurs partis. Pour d’autres électeurs, il s’agit d’une forme de désintérêt pour la chose politique. "Ils ne vont pas chercher à s'informer, ils ne vont pas chercher nécessairement à voir le positionnement de tel ou tel parti ou sur tel ou tel enjeux", analyse Pierre Baudewyns, professeur de sciences politiques à l’UCLouvain.

"Il y a un deuxième facteur qui peut être expliqué par l'offre politique. Il y a plusieurs partis qui sont en compétition et en plus, il y a plusieurs élections le dimanche 9 juin. Ça crée une certaine pression sur l'électeur. Il y a un certain nombre d'électeurs qui sont indécis juste par indifférence, puis, vous pouvez avoir l'énervement ou bien l'anxiété qui les amène à être juste paralysés par rapport au choix de vote", complète le professeur.

D’autres encore seront peut-être influencés par certains effets de campagne, un incident, une sortie de presse de l’un ou l’autre, etc.