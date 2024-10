"C'est un peu gros": Paul Magnette tacle le MR et les Engagés qui "cachent les mauvaises nouvelles jusqu'au lendemain des élections"

Dernière ligne droite avant les élections communales. Selon Paul Magnette, président du PS et actuel bourgmestre de Charleroi, les citoyens ne reproduiront pas le schéma des élections fédérales. En cause, d'après lui: les pratiques de ses concurrents.

"C'est très simple. Le gouvernement flamand s'est mis en place et a dévoilé son budget le lendemain au Parlement et aux journalistes. Tout le monde peut donc le voir. Le gouvernement wallon est en place depuis le mois de juillet et vous savez quel jour ils vont donner le budget? Le 14 octobre. Comme par hasard le lendemain des élections communales. La ficelle est un peu grosse et les citoyens ne sont pas dupes", avance le Carolo.

Et il ne s'arrête pas là: "On a lu les accords de gouvernement et on sait qu'avec eux, tout va coûter plus cher. On sait que le programme du gouvernement fédéral qui est en train de se préparer annonce une pluie de nouvelles taxes sur les Belges."

Et si les partis de Maxime Prévot et Georges-Louis Bouchez ont été les grands gagnants des élections fédérales du 9 juin, la donne pourrait changer ce dimanche aux communales, selon le socialiste: "Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont voté MR ou Engagés et qu'ils sont déçus, qu'on ne les y reprendra plus et qu'ils vont revoter socialiste."