Élections communales: y a-t-il des risques de blocage lors de la formation des coalitions, comme au niveau fédéral?

Michaël Miraglia : On sait qu'après les élections, il y a toujours une période de négociations. À priori, ça a l'air plus simple au niveau communal, mais est-ce que parfois, ça peut coincer comme c'est le cas au niveau fédéral ?

Pascal Delwit : En général, c'est plus simple effectivement. Parfois, il y a des majorités absolues et parfois, il y a des majorités assez évidentes et certains préaccords ont été noués. Après, il n'est pas rare que ça puisse coincer parce que le scénario anticipé n'est pas celui que les électeurs et les électrices ont décidé, et donc, ça peut prendre du temps. On se rappellera par exemple que pour la commune d'Anvers en 2018, ça a pris énormément de temps. Il y a aussi eu certains rebondissements dans la région de Bruxelles-Capitale après en octobre 2018, donc oui, il peut y avoir des rebondissements.