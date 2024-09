Fin des négociations bilatérales avec le CD&V: "Encore beaucoup de travail"

Les discussions bilatérales entre le formateur flamand Matthias Diependaele (N-VA) et les négociateurs du CD&V se sont terminées lundi soir vers 22h15. Depuis 17h00, M. Diependaele était assis avec le CD&V pour discuter de sa note. Comme pour Vooruit, le CD&V a fait savoir qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire.

Comme Vooruit plus tôt dans la journée, la délégation du CD&V, composée de Sammy Mahdi, Hilde Crevits, Jo Brouns et Raf Suys, a consacré bien plus que les trois heures prévues à la discussion de la note.

Le formateur Diependaele réfléchit à la manière de procéder après cette série de réunions bilatérales. "Mardi matin, le formateur poursuivra son travail et nous définirons également les autres aspects pratiques", a-t-on entendu dans l'entourage du formateur.