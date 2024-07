Formation du gouvernement fédéral: Bart De Wever reste formateur, un nouveau rapport attendu pour le 19 août

Des prévisions actualisées du Comité de monitoring présagent de décisions difficiles: à politique constante, le déficit public pourrait atteindre 6,5% du PIB à la fin de la législature. Or, Vooruit, les Engagés et le CD&V entendent préserver le budget de la santé, l'un des plus gros postes. Et la Belgique devra également augmenter ses dépenses en matière de Défense, dans le cadre de la trajectoire visant à répondre aux exigences de l'Otan d'y consacrer 2% du PIB.

Dans cette perspective, les représentants des partis de la future coalition Arizona (N-VA, CD&V, Vooruit, MR et Les Engagés) se sont retrouvés mercredi à 10h à la présidence de la Chambre pour une réunion du groupe central de négociation. Celle-ci s'est terminée peu de temps avant l'audience royale du formateur.

En plus des présidents de parti, quelques parlementaires et ministres étaient présents. Les centristes du CD&V et des Engagés ont fait une entrée remarquée en arrivant ensemble au 10 rue de la Loi, siège de la présidence de la Chambre, une façon de montrer la concertation au sein de la seule famille politique de l'Arizona, présente de part et d'autre de la frontière linguistique. Une famille qui peut compter sur 25 sièges à la Chambre pour 24 à la N-VA, 19 au MR et 13 chez Vooruit.

Durant cette journée de travail, les négociateurs ont passé en revue les sujets déjà traités en groupe de travail, à savoir l'Énergie, la Défense et l'Économie. Sur l'Énergie, l'Arizona mise sur un redéploiement de l'énergie nucléaire en Belgique. Une réunion s'est d'ailleurs tenue la semaine dernière avec Engie, l'exploitant du parc nucléaire belge.