GAND: De Clercq n'attend pas les résultats complets pour parler d'une future coalition

A Gand, les comptes ne sont pas encore bouclés, mais il est clair que c'est bien la liste "Voor Gent", du bourgmestre libéral Mathias De Clercq, qui a la main face au grand rival, Groen. Avec 79 des bureaux de vote pris en compte, sur 90, la liste associant libéraux et socialistes fait un score de 32,7%, devant les écologistes qui ont 24,3%. En troisième position, la N-VA est en hausse, à 17,8%.

"Avec Voor Gent, nous allons démarrer les discussions pour former une nouvelle coalition". De Clercq n'exclut que les extrêmes, Vlaams Belang et PTB.

Mathias De Clercq, l'actuel maïeur, n'a pas attendu, dimanche soir, pour affirmer que sa liste est "la plus grande", et envisager le droit d'initiative qu'il compte bien utiliser. Dans un discours prononcé au café Charlatan, dans le centre-ville, il a applaudi le "choix positif" fait par les Gantois. Le choix d'une Gand "ambitieuse, sociale, qui va de l'avant".

Du côté des écologistes, Filip Watteeuw et Hafsa El-Bazioui n'ont pas attendu pour tendre la main aux gagnants. Actuellement, ils dirigent d'ailleurs ensemble, mais la cohabitation n'a pas été de tout repos. "Nous avons un beau palmarès, allons discuter et regardons ce qui est le mieux pour les Gantois et pour la ville", a indiqué Filip Watteuw au micro de VTM. Il se dit satisfait du score de Groen, là où les Verts se présentaient en 2018 en cartel avec les socialistes.