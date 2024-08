Le MR bloque-t-il les négociations en vue d'un gouvernement? "C'est inexact de dire que le problème vient de chez nous", réagit Valérie Glatigny

Nommé formateur en vue de la création d'un nouveau gouvernement fédéral, Bart De Wever a échoué à sa mission et a présenté sa démission au Roi. La cause de cet échec ? Le refus du MR de signer la "super note" du patron de la N-VA. Le refus des libéraux francophones d'instaurer une taxe sur les plus-values est pointé comme cause de l'échec des négociations par les autres partis.

Si Georges-Louis Bouchez assume le refus de cette taxe, souhaitée par les socialistes flamands de Vooruit, il conteste le fait qu'il s'agirait du seul point de blocage. Invitée sur la plateau du RTL info 19h à la veille de la rentrée scolaire, Valérie Glatigny (MR), ministre de l'Éducation et de l'Enseignement obligatoire conteste, elle aussi, ce qui est reproché à son parti.