Le secteur hôtelier se dit préoccupé du départ du dernier grand salon international

Pour la Brussels Hotels Association, le projet NEO de réaménagement du plateau du Heysel qui prévoyait jusqu'il y a plusieurs mois notamment la construction d'un centre international de convention, doté notamment d'une salle de 5.000 places a bientôt dix ans, mais ne compte toujours rien à son actif hormis des frais et recours en tous genres.

"L'absence d'une telle infrastructure constitue un obstacle rédhibitoire au développement économique et social de notre Région et met en péril la capacité de Bruxelles à attirer des événements d'envergure, essentiels pour la création d'emplois et le développement de l'industrie hôtelière, les restaurants, le commerce, etc", a-t-elle poursuivi.

Aux yeux de la BHA, a minima, la rénovation de l'infrastructure existante du Plateau du Heysel renforcerait l'attractivité de Bruxelles en tant que destination de choix pour les congrès internationaux. La mise en œuvre d'un projet plus ambitieux en décuplerait les effets.