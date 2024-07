PFAS: Céline Tellier à nouveau auditionnée, elle plaide pour la mise en place du "principe de pollueur-payeur pour indemniser les victimes"

Ils veulent savoir une nouvelle fois pourquoi elle a tant tardé à communiquer à la population des résultats qui étaient pourtant connus depuis la mi-avril. Et puis, les députés voudront sans doute savoir concrètement quelles seront les mesures de suivi mises en place pour les populations de Chièvres et de Ronquières.

Pourquoi les résultats ont-ils été communiqués si tardivement? C'est l'une des questions posée à Céline Tellier cet après-midi. Une nouvelle majorité, un nouveau parlement de Wallonie est installé depuis mardi dernier, mais qu'importe. Les Engagés soutenus par le MR et le PTB veulent à nouveau interroger la ministre wallonne de l'Environnement sortante.

Ce plan devra impliquer "les différents niveaux de pouvoir, en ce compris l'Europe, et les différents ministères, dont ceux de la Santé et de l'Économie, afin d'éradiquer ces substances à la source", a détaillé Céline Tellier à l'entame de la réunion.

À la libérale Jacqueline Galant d'ajouter: "Ce week-end, j'étais encore à Chièvres, il y a un magasin sur la place de Chièvres, c'était vraiment le sujet de conversation. Et vraiment l'inquiétude des citoyens surtout pour leurs enfants parce qu'on se rend compte que les taux sont très élevés au niveau des enfants. Si nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui, je pense que sur le futur gouvernement, il faudra absolument une commission d'enquête pour faire toute la lumière et toute la clarté."

La ministre Tellier sera donc interrogée, comme plusieurs experts. Voici ce que François Desquesnes (Les Engagés) déclarait à notre micro avant la réunion: "Ce qu'il faut maintenant, c'est donné des réponses aux citoyens qui n'ont parfois pas d'informations suffisantes sur les risques qu'ils encourent. Les médecins généralistes sont eux-mêmes en manque d'informations. Et par ailleurs, il y a des questionnements sur qui va payer une série d'examens médicaux qui sont encouragés ou en tout cas suggérés lorsqu'on dépasse le seuil haut de risque."

"Il s'agira aussi d'appliquer le principe du pollueur-payeur pour aider à indemniser les victimes", a-t-elle ajouté. "Je reste persuadée que la seule et unique manière de mettre un terme à l'exposition de nos concitoyens à ces polluants est de tarir à la source leur diffusion, en retirant les PFAS des substances chimiques autorisées sur le sol européen. Notre industrie chimique doit se réinventer et notre rôle est de l'y mener", a poursuivi la ministre.

"Bien sûr, certains voudront continuer à regarder par le petit bout de la lorgnette en cherchant à accuser, à torpiller, à crucifier même une personne devenue une adversaire politique. Mais au-delà de ma personne, notre responsabilité est collective, et elle est majeure, pour être à la hauteur des enjeux", s'est-elle encore défendue. "Il faut prendre les problèmes à la racine et y apporter des solutions réelles et non-rhétoriques. Dans ma nouvelle fonction de député, j'y veillerai avec assiduité", a enfin assuré Céline Tellier.